Heckscheibe eines Opel Astra beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen in der Dorfhauser Straße abgestellten roten Opel Astra beschädigt. Die Heckscheibe des Autos wies ein Loch auf und war gesplittert. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenmeldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.