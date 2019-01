Heckscheibe eines Mercedes beschädigt

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter in Willersdorf die Heckscheibe eines Autos beschädigt. Aus dem schwarzen Mercedes Viano eines 57-Jährigen wurde nichts entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.