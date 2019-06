Ein bislang unbekannter Täter hat an einem in der Straße Lichteneiche geparkten grauen Ford die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich am Dienstag in der Zeit von 15.45 bis 16.30 Uhr. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.