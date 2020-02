Heckscheibe des Autos eingeschlagen

In der Nacht zum Freitag schlug ein bisher unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw ein. Das schwarze Fahrzeug war im Hof eines Anwesens in der Anna-Leite geparkt. Dem Besitzer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um Hinweise.