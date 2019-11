Heckscheibe an Traktor eingeschlagen

In der Zeit von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter die Heckscheibe eines Traktors eingeschlagen. Dieser war während der Tatzeit auf dem Hof des Geschädigten in der Langendorfer Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden an dem Traktor wird auf ca. 750 Euro beziffert. Die Polizei hofft auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol