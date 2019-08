Im Zeitraum von Mittwoch, 14. August, circa 12 Uhr, bis Montag, 19. August, circa 12 Uhr, wurde ein silberner Daimler in Garitz beschädigt. Am Fahrzeug, das im Max-Planck-Weg stand, wurde die Heckklappe zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90. pol