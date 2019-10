"Heckenmusikanten" machen Stimmung

Ein einfaches Rezept, um mit fränkischer Musik bestens zu unterhalten, lautet: Man nehme eine original fränkische Musikgruppe, am besten mit verschiedenen Blasinstrumenten und einer "Quetschen", einen Anführer der Gruppe, der das Fränkische beherrscht, eine fränkische Gaststätte, in der es fränkisches Bier und Bratwürste gibt - egal ob gebraten oder sauer - und natürlich ein aufgeschlossenes Publikum und fertig ist der schönste Abend. So ist es gelaufen am Freitagabend in Herzogenaurachs guter Stube beim Hellers Hans in der Hauptstraße. Da spielten die "Heckenmusikanten" Fränkisches vom Feinsten. Ingo aus Untermembach unterhielt zusammen mit seinen Mannen Rainer, Jürgen, Thomas und Anton auf Einladung des Heimatvereins die Gäste mit schmissigen fränkischen Weisen. Und wenn Ingo fränkische Sprüche und Texte präsentierte, entfachte er beim Publikum Beifallsstürme. Selbst Gäste aus Berlin waren begeistert. gä/Foto: sae