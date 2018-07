Hecken und Sträucher schneiden

Die Richtlinie



Sie sorgen für ein grünes, natürliches Flair in Kulmbach : Anpflanzungen und Hecken auf Privatgrundstücken im Kulmbacher Stadtgebiet.Wenn das Grün allerdings zu sehr in den Bereich von Straßen und Gehwegen hineinragt, wird es schnell zu einem Hindernis. Teilweise werden zum Beispiel Verkehrsschilder und Straßenlampen durch das Grün so verdeckt, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist.Deshalb bittet die Stadt Kulmbach die Grundstückseigentümer und Anlieger, die Bäume, Hecken und Sträucher auf ihren Grundstücken soweit notwendig zurückzuschneiden beziehungsweise verkehrsbehindernde Anpflanzungen unverzüglich zu beseitigen.Dabei gilt laut Stadt Kulmbach folgende Richtlinie: Bei Gehwegen ist eine Höhe von 2,50 Metern und bei Straßen von 4,50 Metern über den Verkehrsflächen frei zu halten.