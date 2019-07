Am Mittwochnachmittag gab es einen Heckenbrand, bei dem etwa zwölf Meter einer Thujenhecke beschädigt wurden. Zu dem Brand kam es, als eine 56-Jährige auf ihrem Grundstück in der Albrecht-Dürer-Straße mit einem Elektrogerät Unkraut beseitigen wollte. Aufgrund von Funkenflug geriet die Grundstückshecke des Nachbarn in Brand. Die Feuerwehr Bad Kissingen wurde zur Löschung des Brandes verständigt. pol