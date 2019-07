Hecke brennt in Augsfeld

Keine Hinweise gibt es bisher darauf, wie eine Hecke in Augsfeld in Brand geraten konnte. Der Besitzer stellte am Mittwoch, genau um 11.46 Uhr, fest, dass die Thuja-Hecke an seinem Anwesen in der Kilianstraße Feuer gefangen hatte. Er versuchte, den Brand selbst zu löschen. Nachbarn verständigten die Feuerwehr Haßfurt, die den Brand eindämmte. Die Ursache blieb unbekannt. Der Besitzer hat keine Arbeiten an der Hecke ausgeführt. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise zu dem Vorfall geben? Angaben über die Höhe des Sachschadens, den die Flammen verursacht haben, liegen bislang nicht vor.