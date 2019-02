HEC wirbt für die Organspende

Nicht nur sportlich konnte der Eishockey-Oberligist Höchstadter EC am Sonntag nach seinem Sieg gegen Lindau aufatmen, sondern auch in anderer Hinsicht war der Abend laut einer Pressemitteilung des HEC ein voller Erfolg: Unter dem Titel "Aktion Traumpass" informierte der Verein zusammen mit der Initiative "Aufklärung Organspende" interessierte Besucher über ein Thema, das offensichtlich noch viele Fragen aufwirft.

Rabatt auf den Eintritt

Bereits im Vorfeld hatte der Verein mit einer Werbekampagne auf das Thema aufmerksam gemacht, Spieler und Vereinsmitglieder ließen sich mit ihrem Organspendeausweis fotografieren und gingen so mit gutem Beispiel voran. Am Sonntagabend belohnte der Verein dann zudem jeden, der bereits einen Spenderausweis bei sich trägt, mit einem Rabatt auf den Eintrittspreis. Am Infostand wurden viele Fragen beantwortet, Informations-Material verteilt und auch mal diskutiert.

"So etwas gibt Hoffnung und macht Mut", beschrieb Kerstin Flory, Alligators-Fan und selbst auf der Warteliste für ein Spenderorgan, ihre Eindrücke von der Aktion. red