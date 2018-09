Hebelspuren festgestellt

In der Nacht auf Mittwoch wurde versucht, in ein Bürogebäude in der Konrad-Adenauer-Straße einzubrechen. Mitarbeiter bemerkten an der Eingangstür auf Höhe des Schlosses Hebelspuren. Die Täter konnten nicht in das Anwesen eindringen. Täterhinweise können an die Polizei Erlangen-Land gerichtet werden.