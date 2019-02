Vor dem nächsten Heimspiel am Donnerstagabend (19 Uhr) gegen die Rhein-Neckar-Löwen hat der Handball-Bundesligist HC Erlangen einen Neuzugang vermeldet. Für die kommende Spielzeit kommt der 26-jährige Franzose Quentin Minel nach Mittelfranken. Er unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre und wird auf der Position im linken Rückraum Andreas Schröder ersetzen, dessen Vertrag nicht verlängert wird.

Minel, der seine Stärken im Kleingruppenspiel mit dem Kreis und seinen Nebenleuten hat, steht in der laufenden Saison in Frankreich bei Chambéry Savoie unter Vertrag. "Quentin ist ein Kämpfertyp, der vorangeht. Er wurde bereits mit 24 Jahren zum Kapitän gewählt, was seine Führungsqualitäten unterstreicht", sagt Kevin Schmidt, sportlicher Leiter des HC Erlangen.

Minel spielt seit 2011 in der ersten französischen Liga und bringt jede Menge internationale Erfahrung mit nach Franken. Mit der französischen Juniorennationalmannschaft nahm der spielstarke Rechtshänder bereits an zwei Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft teil, bei der er 2013 zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. HC Erlangen - Rhein-Neckar-Löwen

Auf die Mannschaft von Adalsteinn Eyjolfsson wartet morgen, am 23. Spieltag, alles andere als eine einfache Aufgabe. Das Star-Ensemble von Weltmeistertrainer Nikolaj Jacobsen startete mit zwei Erfolgserlebnissen in die Rückrunde der Bundesliga. Nach den vergangenen beiden Siegen gegen Minden und den Bergischen HC rangieren Steffen Fäth und Co. auf Rang 3.

"Wir wissen, was auf uns zukommt und wollen vor allem an unsere kämpferische Defensivleistung aus dem letzten Spiel anknüpfen", sagt Eyjolfsson. "Mit unseren Fans im Rücken haben wir bereits bewiesen, dass wir auch gegen Top-Teams mithalten können. Damit das gelingt, müssen wir 60 Minuten lang hoch konzentriert spielen." Im Hinspiel verkaufte sich der HCE sehr gut, musste sich den Mannheimern trotz zwischenzeitlicher Führung jedoch mit 26:29 geschlagen geben. "Gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben wir in den letzten Jahren immer gute Spiele abgeliefert", sagt Rückraumspieler Nikolai Link. red