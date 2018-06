HC Erlangen trifft im Pokal auf Drittligist Bieberau

red



Handball-Bundesligist HC Erlangen trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals zunächst auf den Drittligisten MSG Groß Bieberau/Modau. Dies ergab die Auslosung in Düsseldorf. 64 Teams gehen in 16 Turnieren im Final-Four-Modus an den Start. Die Zusammensetzungen ergaben sich aus vier Lostöpfen mit jeweils 16 Klubs, die nach dem Tabellenplatz der vergangenen Saison befüllt waren.Die Partie der Mittelfranken findet am Samstag, 18. August, beim Fünften der 3. Liga Ost statt. Das zweite Halbfinale bestreiten die Erstliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim und die HSG Hanau (Dritter der 3. Liga Ost). Die Sieger beider Begegnungen ermitteln einen Tag später den Achtelfinalisten.Gut fünf Wochen vorher bittet HCE-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson seinen Kader mit allen Zugängen zum Start in die Vorbereitung, in der neun Testspiele und ein Trainingslager angesetzt sind. Bis zu drei Mal täglich wird der 40-jährige Isländer mit seinen Schützlingen üben. Vom 14. bis 22. Juli schlägt die Mannschaft um Kapitän Michael Haaß ihre Zelte in Herrsching am Ammersee auf. "Wir werden dort optimale Voraussetzungen für diesen wichtigen Teil der Vorbereitung vorfinden. Die Mannschaft kann dort voll fokussiert und hart arbeiten", sagt Geschäftsführer René Selke. Gleich zu Beginn des Trainingslagers am 14. Juli ist der SC DHfK Leipzig erster Testgegner. Kurz vor der Rückkehr nach Erlangen misst sich der HC mit Gastgeber Herrsching (21. Juli).Das weitere Programm bis zum Pflichtspielstart ist eng gestrickt, darunter zwei hochkarätig besetzte Turniere. Vom 27. bis 29. Juli duellieren sich die Franken beim Altensteiger S-Cup mit Frisch-Auf Göppingen, der HSG Wetzlar und dem TVB Stuttgart. Eine Woche später sind beim Sparkassen-Cup in Rotenburg und Eisenach die MT Melsungen , der VfL Gummersbach und der TSV Hannover-Burgdorf die Gegner. Die Generalprobe steht in der heimischen Karl-Heinz-Hiersemann-Halle bevor, wenn am 10. August der TV Großwallstadt nach Erlangen kommt.