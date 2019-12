HC-Damen in Bayreuth

Vor der Weihnachtspause sind die Handballerinnen des HC 03 Bamberg (5.) in der Bezirksoberliga Oberfranken an diesem Samstag (12 Uhr) bei HaSpo Bayreuth II (7.) gefordert. Die Damen des TV Hallstadt (2.) sind laut Spielplan am Sonntag (16 Uhr) beim TV Marktleugast (4.) zu Gast. Bereits in der Pause sind die Bezirksoberliga-Handballer des HC 03 Bamberg. Haspo Bayreuth II - HC03 Bamberg

Das letzte Handballspiel für dieses Jahr steht den HC-Damen am Samstag (12 Uhr) bevor. Sie treffen auswärts auf den Tabellensiebten Haspo Bayreuth II. Die Bambergerinnen machten mit drei Siegen in Folge Boden gut und liegen auf dem fünften Tabellenplatz. Mit einem erneuten Sieg können sie ihr Punktepolster ausbauen und ihren guten Platz in der Tabelle weiter festigen. Dass Bayreuth jedoch kein leichter Gegner ist, wissen die Bambergerinnen nur zu gut. Deshalb wollen sie am Samstag voll konzentriert ans Werk gehen und vor allem ihre Chancen konsequenter nutzen. red