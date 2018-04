HC 03 scheitert an sich selbst

Der HC 03 Bamberg hat das letzte Saisonspiel in der Handball-Bezirksoberliga der Männer bei der HG Hut/Ahorn mit 23:24 verloren. Personalprobleme können aber nicht als einzige Begründung für die Niederlage herhalten.

Obwohl beim HC 03 mit Scharf, Müller, Schnippering, Grube, Kustos und Hupfer gleich ein Sextett fehlte, konnte Trainer Roppelt auf neun Feldspieler zurückgreifen. Mit Gräßler und Zahnleiter hatten sich zwei bereits in der Sommerpause befindliche Spieler zur Verfügung gestellt. Diese machten ihre Sache ordentlich bis sehr gut, wobei Zahnleiter seinen Einsatz mit zwei blitzsauberen Toren krönte.

Bereits in der Anfangsphase zeigten die Bamberger einige Schwächen. Die 5:1-Abwehr ließ jegliche Aggressivität vermissen und ermöglichte den Hausherren um den starken Döbereiner immer wieder unbedrängte Abschlüsse. Trotzdem stand nach zehn Minuten eine 6:3-Führung für den HC 03 zu Buche. Als dann im Angriff immer weniger Druck aufgebaut wurde und sich individuelle Fehler häuften, drehte Hut/Ahorn den Spieß um. In der Folge entwickelte sich ein enges Spiel, in dem der HC 03 Bamberg erneut mehr an sich selbst als am Gegner scheiterte.

Die Umstellung auf eine 6:0-Abwehr brachte ebenso wenig Besserung wie verschiedene Personalwechsel im Angriff. Sommer und Herold ließen ihr Können noch am ehesten aufblitzen, und der starke Torwart Henkies hielt Bamberg mehrfach mit Paraden im Spiel. Beim Stand von 23:23 wollte dem HC 03 zwei Minuten vor Schluss kein Tor mehr gelingen, und so tütete Döbereiner den verdienten Heimerfolg für die HG Hut/Ahorn ein. red

HC 03 Bamberg: Henkies - Perlinger (1), Zahnleiter (2), Sommer (7/2), Herold (4), Gubler (3), Hoh (2), Gräßler, Nostheide (1), Pfründer (3)