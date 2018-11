HC 03 geizt nicht mit Toren

Mit einem hohen und verdienten 36:24-Sieg gegen den TV Gefrees katapultierten sich die Handballer des HC 03 Bambeg wieder ins obere Tabellendrittel der Bezirksoberliga. Die Partie der SG 1912 Bamberg/TV Hallstadt beim HSV Hochfranken II wurde verlegt. die Damen des TV Hallstadt unterlagen bei der SG Kunstadt/Weidhausen mit 24:30.

Bezirksoberliga, Männer

HC 03 Bamberg - TV Gefrees 36:24

Sieben Minuten dauerte es, bis die Bamberger durch Christopher Kustos erstmals in Führung gingen und diese bis zum Ende der Partie nicht mehr abgaben. Besonders von außen schlug dank der erfahrenen Matthias Hoh und Julian Perlinger ein Ball nach dem anderen im gegnerischen Netz ein, weswegen die Torhüter von Gefrees ganze 36 Mal hinter sich greifen mussten. Nach einer belastenden Serie von - teils sehr knappen - Niederlagen waren die Bamberger nach diesem überzeugenden Sieg sehr erleichtert und freuten sich um so mehr über die Punkte HC 03 Bamberg: Henkies - Hoh (11/2), Perlinger (8/4), Herold (6), Kustos (4), Soleymani (3), Müller (2), Kemmer (1), Kraus (1), Pfründer, Scharf

Bezirksoberliga, Frauen

SG Kunstadt/Weidhausen - TV Hallstadt 30:24

Mit einem voll besetzten Kader wollten die Hallstadterinnen dem Landesligaabsteiger alles abverlangen. Jedoch schafften sie es nicht, an die Leistungen der letzten Spiele anzuknüpfen. Vor allem in der Abwehr fehlte die nötige Absprache und der berühmte "letzte Schritt". Nach zehn Minuten lief der TVH bereits einem 3:7-Rückstand hinterher. Torhüterin Christina Rödig hielt die Gäste lange im Spiel. Der Einbruch kam in der 36. Spielminute, ab der man es nicht mehr schaffte, seine Torchancen effektiv zu nutzen. Dennoch kämpften die Hallstadterinnen bis zur letzten Sekunde. red TV Hallstadt: Rödig - Stork, Martin (3), Dammann, Schäfer, von Rotenhan (2), Rittmaier (10/3), Nikci, Görtler (3), Lang (3), Tampe (1), Schmitt, Siegelin (2), Unterholzer