HC 03 Bamberg beißt sich durch

Der HC Bamberg hat sich in einem kampfbetonten Derby in der Handball-Bezirksoberliga knapp mit 26:23 gegen 12 Bamberg/ Hallstadt durchgesetzt. In der Bezirksoberliga der Frauen kehrte der TV Hallstadt mit einem Sieg vom HSV Hochfranken zurück.

Bezirksoberliga, Herren

HC 03 Bamberg - 12 Bamberg/Hallstadt 26:23

Bereits in den ersten fünf Minuten spürten die Zuschauer die Härte, da die Schiedsrichter drei Verwarnungen und eine Zwei-Minuten-Strafe aussprachen. Nichtsdestotrotz konnte sich zunächst der HC mit einem wurfstarken Herold zum 9:4 absetzen. In der übrigen Spielzeit der ersten Halbzeit verlor der HC allerdings die Kontrolle und der Gegner dominierte das Geschehen, obwohl sich dessen Torwart eine Knieverletzung zuzog und ein Feldspieler aushelfen musste. Die Gastgeber sowie das Trainertrio wirkten bis zur Pause struktur- und ideenlos, da sie selbst bei dreifacher gegnerischer Unterzahl keine Lösungen fanden. Durch Siebenmeter von Diller und Christa gingen die "12er" mit einem 11:10-Vorsprung in die Kabine.

In der 37. Minute erzielte Hoh den ersehnten Führungstreffer zum 14:13 für den HC, der ab diesem Zeitpunkt überlegen war. Torwart Henkies erwies sich als sicherer Rückhalt. In der 48. Minute schaffte Bamberg/ Hallstadt durch Diller nochmals den Ausgleich zum 20:20, aber der HC konzentrierte sich auf ein aktives Abwehrspiel und gewann das Spiel mit 26:23.

HC Bamberg: Henkies, Prinz, Soleymani, Herold (7), Hoh (8/1), Nostheide, Kraus (3), Kustos (2), Grube (1), van der Heuvel (2), Pfründer (1), Kemmer (1), Pötz, Perlinger (1/1) 12 Bamberg/Hallstadt: Fischer, Gläser, Dütsch, T. Christa (2), Diller (9/6), L. Christa (4/2), Korczinski (2/2), Schiewer, Weber, Kühnl (3), Nicolai (3)

Bezirksoberliga, Frauen

HSV Hochfranken - TV Hallstadt 16:21

Der Anfang des Mittelfeldduells gestaltet sich für Hallstadt schwierig. Die Abwehr stand zu offen, auch im Angriff gab es ratlose Blicke. Erst in der 6. Minute erzielte der TV das erste Tor. Die erste Hälfte war ein Auf und Ab, Tore konnten überwiegend nur per Siebenmeter erzielt werden. So trennte man sich nach 30 Minuten mit 7:8. Nach der Pause standen die TVH-Damen in doppelter Unterzahl auf dem Feld. Doch erst ab Minute 40 agierte Hallstadt mit einer kompakten Abwehr, die Torchancen wurden sicher verwandelt. Der TV ließ sich das Spiel nicht mehr nehmen und gewann mit fünf Toren Vorsprung (21:16). TV Hallstadt: Rödig, Stork, Martin, Diedrich, Schäfer (3), Tampe (4/1), Nikci (1), Görtler (2), Lang (1/1), Erlwein, Rittmaier (3), Siegelin (6/4), Unterholzer (1) red