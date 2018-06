Haydn und Pachelbel in der Wallfahrtskirche

red



In der Wallfahrtskirche Maria Limbach findet am Sonntag, 1. Juli, um 18 Uhr ein Konzert mit Orgel-, Solo- und Chormusik statt. Die Sopranistin Serena Hart, das Streicherensemble Würzburg und der Magdalenenchor Ebelsbach spielen unter der Leitung von Dekanatskantor Johannes Eirich Werke von Joseph Haydn und Johann Pachelbel Im Mittelpunkt des Konzertes steht die "Missa brevis St. Johannis de Deo" von Joseph Haydn, auch "kleine Orgelsolomesse" genannt. Das Werk, das der Komponist in seiner Eisenstädter Zeit geschrieben hat, ist für Solisten, Orchester und Chor. Herzstück der Messe ist das Benedictus, das für Sopran-Solo und eine kleine Orgel sehr kunstvoll geschrieben ist. Gepaart wird die Messe mit der Choralkantate des Nürnberger Barockmeisters Johann Pachelbel. Der hierzulande nicht so im Vordergrund stehende Komponist versteht es, die Zuversicht, die vom Text des Liedes ausgeht, musikalisch umzusetzen. Eingerahmt werden diese klassischen Chor- und Solowerke von Orgelmusik und Mariengesängen. Auf die Zuhörer wartet heitere, beschwingte, aber auch besinnliche Musik. Die Soli singt Serena Hart. Alle Musikfreunde sind willkommen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.