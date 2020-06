Hawks basteln am Kader

Haben die Haßfurter "Hawks" ihre erste Neuverpflichtung für die kommende Saison in der Eishockey-Landesliga? Der sportliche Leiter des ESC, Martin Reichert, will es "zum jetzigen Zeitpunkt" jedenfalls weder bestätigen noch dementieren, dass - wie auf der Internetseite der "Trostberg "Chiefs" gemeldet - Dominik Tobola den Verein verlässt und "vermutlich zum Ligakonkurrenten ESC Haßfurt" wechselt. "Richtig ist, dass es Gespräche gab", bestätigte Reichert wenige Tage nach der Verpflichtung des neuen Trainers Zdenek Vanc sowie der Vertragsverlängerungen von Daniel Hora und Jan Trübenekr auf Nachfrage. Tobola ist ebenfalls Tscheche und absolvierte für Trostberg in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt 61 Partien. Dabei markierte der 26-Jährige stolze 105 Scorerpunkte (38 Treffer). "Er wäre sicher eine Verstärkung für uns", sagt Reichert, der allerdings ebenfalls auf Gespräche mit dem letztjährigen Topscorer Michal Babkovic und David Hornak sowie "natürlich auch mit einheimischen Spielern" verweist. "Tatsache ist, dass wir aktuell mit vielen Spielern in Verhandlung sind. Aber es ist noch alles offen. Die Phase der Kaderplanung ist nun so richtig angelaufen", verweist der 56-Jährige auf "anstrengende kommende Wochen. Wenn es dann etwas Definitives zu vermelden gibt, werden wir das tun". red