Hauswirtschafterinnen feiern Abschluss

Die zwölf Absolventinnen der Landwirtschaftsschule Bamberg - Abteilung Hauswirtschaft haben es geschafft: Fast zwei Jahre Schulbesuch sind zu Ende gegangen und dies wurde gebührend gefeiert. Die Absolventinnen freuen sich auf neue Herausforderungen nach dem Schulbesuch: Hauswirtschafterinnen werden unter anderem von gehobenen Privathaushalten oder in familiären Krisensituationen, zum Beispiel bei Erkrankung der Mutter, zum Teil händeringend gesucht.

Anneliese Göller, Bezirks- und Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbandes, betont die Bedeutung der Hauswirtschaft: "Wir versuchen das Fach Hauswirtschaft an allen allgemeinbildenden Schulen zu etablieren, da diese Kompetenzen gerade bei den Jüngeren verloren gehen und das für die gesamte Gesellschaft ein Problem darstellt."

Am besten schnitt Ulrike Bernard aus Niedermirsberg (1,22) ab, dicht gefolgt von Andrea Kappler (1,33) aus Walsdorf. Den dritten Platz teilen sich mit einem Notendurchschnitt von 1,44 Tanja Emmert aus Reundorf und Inge Weichlein aus Thüngfeld.

Die Schule beginnt am 8. Oktober 2019 mit einem neuen Semester der einsemestrigen Fachschule in Teilzeitform. Das Angebot richtet sich an Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung außerhalb der Hauswirtschaft und führt zum Abschluss "Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung". Auch ohne abgeschlossenen Beruf ist eine Sonderzulassung möglich. Anschließend kann, bei Erfüllung der Voraussetzungen, die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin abgelegt werden. Der Besuch der Schule ist kostenlos. Weitere Auskünfte erteilt Sigrid Gebhardt, AELF Bamberg, Schillerplatz 15, Telefon 0951/8687-33 oder 0951/ 8687-0, E-Mail: sigrid.gebhardt@aelf-ba.bayern.de. red