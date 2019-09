Hauswirtschaft hat Zukunft

Die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung Bamberg startet am 8. Oktober eine neue einsemestrige Ausbildung in Teilzeitform. Der Beruf der Hauswirtschafterin ist heute gefragter denn je, heißt es in der Mitteilung der Fachschule. Der gesellschaftliche Wandel eröffne sehr gute Chancen und Potenziale in der Hauswirt-schaft, vor allem auf dem Dienstleistungssektor. Sei es die Rund-um-Betreuung einer Familie, Kinder oder alter Menschen, sei es in einem Hotel, einer Pflegeeinrichtung oder Großküche. "Die Nachfrage ist riesengroß."

Der Studiengang vermittelt Inhalte in Ernährungslehre und in Haus- und Finanzmanagement. Es wird finanzielle Alltagskompetenz, unternehmerisches Denken und Handeln ebenso vermittelt wie Haus- und Textilpraxis, Hausgartenbau und betriebswirtschaftliche Grundlagen, einschließlich der Voraussetzungen einer Existenzgründung.

Der Besuch der Schule ist kostenfrei. Anmeldungen nehmen Frau Böhm (Tel. 0951/8687-36), Frau Gebhardt (Tel. 0951/8687-33) oder die Vermittlung (Tel.0951/8687-0) entgegen. red