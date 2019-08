Aufgrund eines technischen Defekts geriet Dienstagmittag im Kellerraum eines Anwesens in der Ortsstraße "An der Kleewiese" ein Hauswasserwerk in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Baunach war vor Ort und konnte den Brand löschen. Sachschaden entstand in Höhe von rund 10 000 Euro. pol