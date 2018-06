Hauswand verunstaltet

pol



Bereits am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter das Wort "Vadder" an den Eingangsbereich der Kulmbacher Gesamtkirchengemeinde geschmiert. Dadurch entstand an der Fassade ein geringer Sachschaden. Bei der Polizeiinspektion eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Auch in diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Kulmbach um sachdienliche Hinweise.