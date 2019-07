Durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug entstand am Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr ein Kratzer am Haus eines 50-Jährigen in der Traufelder Straße. Es ist zu vermuten, dass der Kratzer durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurde. Der Unfallschaden liegt bei rund 500 Euro. Der Unfallverursacher oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.