Hauswand mit Graffiti besprüht

Im Zeitraum von Mitte bis Ende August wurde in einem leer stehenden Einfamilienhaus in der Alten Hauptstraße die Hausfassade mit Graffiti besprüht. Auf der seitlichen Hauswand wurden zwei unterschiedliche Schriftzüge festgestellt. Einer dieser Schriftzüge zeigt die Abneigung des Täters gegenüber bestimmten uniformierten Staatsdienern in Form der vier Buchstaben ACAB (All Cops are Bastards). Der andere Schriftzug konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Der Schaden am Haus wird mit ungefähr 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Ebern unter der Rufnummer 09531/9240 entgegen.