Hauswand mit Eiern beworfen

Die Hauswand eines Anwesens in der Theodor-Heuss-Straße bewarf ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 20 und 10 Uhr mit Hühnereiern. Dem 38-jährigen Hausbesitzer entstand dadurch ein Schaden von rund 100 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol