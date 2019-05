Gegen die Hauswand eines Anwesens in der Ortsstraße "Am Kirchberg" stieß am Montag zwischen 9 und 14 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer. Obwohl ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.