Hauswand beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr die Hauswand eines Anwesens im Ortsteil Zahlbach in der Forstmeisterstraße 32. Anhand des Schadenbildes geht die Polizei davon aus, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem Rad gegen die Hauswand stieß, wodurch diese beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, in Verbindung zu setzen, die wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.