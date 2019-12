Haustür eingetreten

Der Besitzer eines Anwesens in der Badgasse teilte der Polizei am Montag mit, dass Unbekannte seine Haustür beschädigt hatten. Nach Auskunft eines Mieters hatte sich der Vorfall bereits am Vorabend zwischen 22 Uhr und Mitternacht ereignet. Augenscheinlich war die Tür eingetreten worden. Der Verursacher richtete dabei einen Schaden von etwa 400 Euro an. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol