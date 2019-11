"Hausmusik-Konzert" der Kreismusikschule

Die Kreismusikschule lädt zum "Hausmusik-Konzert" am heutigen Freitag, 22. November, um 18 Uhr ein. Das Konzert findet im Saal des Bauernmuseums Bamberger Land in Frensdorf statt. Der Schwerpunkt liegt auf dem gemeinsamen Musizieren in der Familie und mit Freunden. Eltern werden mit ihren Kindern und Geschwisterkindern auftreten und verschiedenste Stilrichtungen interpretieren. Klassische Musikstücke, Lieder und Tänze aus der Volksmusik verschiedenster Länder, aber auch "Poppiges" werden immer wieder gern gespielt und gehört. Der Eintritt ist frei. red