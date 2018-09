Haushaltssatzung auf der Tagesordnung

Am Montag, 17. September, um 19.30 Uhr findet im Rathaus Steinfeld eine Sitzung des Gemeinderates Stadelhofen statt. Dabei geht es unter anderem um die Vorstellung des Projekts "Halt" und den Bebauungsplan Solarpark Steinfeld-Stadelhofen. Des Weiteren geht es um die Straßenbeleuchtung am Dorfgemeinschaftshaus in Wotzendorf, zusätzliche Beschilderung in der Ortschaft Schederndorf und die Haushaltssatzung 2018. red