Haushaltsplan soll verabschiedet werden

Am Dienstag, 26. März, um 18.30 Uhr tagt im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinderat. Dabei geht es um die Vergaben bei der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule Hallerndorf und die Kostenvereinbarung für die Neugestaltung von Weiher und Ortsmitte im Zuge der Dorferneuerung Pautzfeld. Ferner soll der Haushaltsplan für 2019 verabschiedet werden. Diskutiert wird auch über die Beteiligung der Gemeinde an den kirchlichen Kindergärten und Kindertagesstätten. Hier strebt die Kirchenstiftung Hallerndorf eine Neu-Regelung an. red