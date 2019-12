Haushaltsplan für das nächste Jahr ist Thema

Die Sitzung des Ausschusses für Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten der Stadt Bad Kissingen findet am Mittwoch, 11. Dezember, und Donnerstag, 12. Dezember, jeweils um 14 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Sitzung beginnt mit einem nichtöffentlichen Teil. Daran schließt sich eine öffentliche Sitzung an, die zirka um 15 Uhr beginnt. Diese Angabe ist unverbindlich. Die Sitzung am 12. Dezember ist öffentlich. Die Tagesordnung wird mit den am Vortag nicht abgehandelten Punkten fortgesetzt. Bei den Sitzungen geht es um die Verwendung der Stabilisierungshilfen 2019, den Personalbericht mit Stellenplan 2020, den Haushaltsplan der Stadt Bad Kissingen für 2020 und die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023. sek