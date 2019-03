Haushaltsentwurf kontrovers diskutiert

Beim März-Stammtisch der Freien Wähler Münnerstadt standen zahlreiche kommunalpolitische Themen zur Diskussion.

Die Teilnehmer hatten Fragen zur Ausrichtung des Stadtjubiläums im Jahr 2020.

Man erhoffe sich ein repräsentatives Festjahr und dass es dem Bürgermeister gelingt, an die großen Jubiläen der Jahre 1970 und 1985 anzuknüpfen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Internetseite kritisiert

Als Dauerthema erwies sich die Schaffung und der Erhalt von Gewerbe- und Wohnansiedlungen. Verwundert zeigten sich einige Gäste, dass auf der Internetseite der Stadt Münnerstadt keinerlei Angebote für Gewerbeflächen stehen, obwohl die Stadt in Besitz einiger erst kürzlich erworbener Grundstücke ist.

Schichtarbeitsverbot

Auch die Umsiedlung der Firma "Münnerstädter Maschinenbau" stand im Fokus. Unverständlich war für die Anwesenden, dass ein Verbleib der Firma offensichtlich nur daran scheiterte, dass die Stadt Münnerstadt es nicht schaffte, ein im Bebauungsplan eingetragenes Schichtarbeitsverbot zu ändern, obwohl umliegend im Schichtbetrieb gearbeitet wird.

Der aktuelle Haushaltsentwurf wurde kontrovers diskutiert. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass es auf Unverständnis stieß, dass viele im Haushalt vorgesehene Maßnahmen nicht erledigt worden sind. In einer Zeit, in der viele Projekte hätten kostengünstig erledigt werden können, sei nichts geschehen.

Stärkung der Fraktion

Positive Resonanz fand die Stärkung der Fraktion "Freie Wähler Münnerstadt" durch den Beitritt von zwei neuen Mitgliedern auf nunmehr fünf Sitze. red