Haushaltsberatungen und Zuschussantrag

Haushaltsberatungen für 2019 und ein Antrag auf Kostenbeteiligung für ein Metallgeländer an der Kirchenportaltreppe in Frankenbrunn stehen auf der Tagesordnung bei der Sitzung vom Marktgemeinderat Oberthulba am Dientag, 16. April, im Rathaus. Beginn ist um 19 Uhr. sek