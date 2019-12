Haushaltsberatungen stehen an

Am heutigen Dienstag tritt bereits ab 14.30 Uhr der Bau- und Werksenat zu einer öffentlichen Sitzung im großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz zusammen. Die Räte befassen sich neben zahlreichen Bebauungsplanverfahren mit der Neuausschreibung des Werbenutzungsvertrages, der Sozialklausel in der Stadt Bamberg, den sanierungsbedürftigen Einzeldenkmälern im Weltkulturerbe sowie dem Neubau der Franz-Fischer-Brücke. Mit einer umfangreichen Sitzung kommt der Finanzsenat dann am 4. Dezember ab 14.30 Uhr ebenfalls im Rathaus am Maxplatz zu den öffentlichen Haushaltsberatungen zusammen. red