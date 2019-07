Am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr findet im Rathaus eine Sitzung des Gemeinderates statt. Der Gemeinderat trifft sich um 18.30 Uhr zum Ortstermin am Feuerwehrhaus "Hartlandener Straße", hier geht es um den Bebauungsplan "Siebenschläfersberg". Weiter geht es in der Sitzung um die Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 und Finanzplan 2018 bis 2022. red