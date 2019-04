Haushalt steht auf der Tagesordnung

Der Marktgemeinderat Ebrach trifft sich am kommenden Montag, 15. April, um 19 Uhr im Rathaus. Bei der Sitzung geht es unter anderem um den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung sowie die Bestätigung des Feuerwehrkommandanten und des Stellvertreters bei der Feuerwehr Neudorf. Des Weiteren stehen der Dorfladen in Ebrach und die Baumpflegemaßnahme in Großbirkach auf der Tagesordnung. red