Der Caritaskreisverband Kulmbach kann aufatmen: Der Jahresabschluss 2018 weist ein Plus von 29 420,95 Euro auf. "Wir sind schuldenfrei. Das macht mich zufrieden und stolz", sagte Vorsitzender Oswald Purucker bei der Mitgliederversammlung.

Purucker kann sich als Caritas-Urgestein noch an andere Zeiten erinnern. 2010 war das Alten- und Pflegeheim Stadtsteinach wegen gestiegener Personalkosten in eine finanzielle Schieflage geraten. Innerhalb weniger Jahre waren alle Rücklagen aufgezehrt. 2012 lag das Defizit bei 140 000 Euro, in der Sozialstation kamen weitere 17 000 Euro dazu. Sogar die Insolvenz drohte. Schließlich ging das Seniorenheim an den Caritas-Diözesanverband über.

Seitdem ist viel passiert. Die Finanzen konsolidierten sich. Auch 2018 stammt das Gros des Geldes aus der erzbischöflichen Finanzkammer und vom Diözesanverband: 431 000 Euro. Der Landkreis Kulmbach und das Diakonische Werk steuerten je 118 000 Euro bei, legte Purucker offen.

Die Caritas biete auch Familienhilfe und sozialpädagogische Dienste an, betreibe den ökumenischen Kinderhort mit und kümmere sich um straffällig gewordene Jugendliche sowie um Migranten und Flüchtlinge. Außerdem gebe es eine Schuldnerberatung und eine Kleiderkammer sowie das "Brückenwerk" für Menschen mit psychischen Problemen.

27 Mitarbeiter

"Wir haben keine neuen freiwilligen Aufgaben übernommen", sagte die neue Geschäftsführerin Veronica Specht und präsentierte bei der Mitgliederversammlung im Pfarrheim Stadtsteinach den Haushalt 2019. Man gehe wieder von Einnahmen in Höhe von rund 350 000 Euro aus. Die Personalkosten beliefen sich auf rund 822 000 Euro. "Wir beschäftigen 27 Mitarbeiter", sagte die Geschäftsführerin. Im nächsten Jahr rechnet die Caritas zudem mit 319 000 Euro an staatlichen und kommunalen Zuschüssen sowie mit Gesamterträgen von 987 400 Euro.

"Unser Haushalt liegt etwas über der Wasserkante. Er ist solide, aber nicht rosig. Wir sind abhängig von Zuschüssen", betonte Specht. Großes Augenmerk wolle man auf soziale Innovationen lenken. "Aber wir möchten auch in Zukunft Ansprechpartner in allen Notlagen sein. Bei uns steht das Menschliche vorn, nicht der Paragrafenwirrwarr."

"Der Landkreis steht der Caritas zur Seite", betonte Landrat Klaus Peter Söllner und lobte die gute Kooperation.

Auch Bürgermeister Roland Wolfrum sagte seine Unterstützung zu. "Es geht um Bürger, die Hilfe benötigen." Er freue sich über die Zukunftspläne. so