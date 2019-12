Haushalt im Stadtrat

Die nächste Sitzung des Haßfurter Stadtrats findet am Montag, 16. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen die Weiterzahlung des erhöhten Liquiditätszuschusses an die städtischen Betriebe Haßfurt für den Betrieb des Freizeitzentrums von 2019 bis 2022 und ein Antrag der katholischen Kirchenstiftung Prappach auf Erhöhung des städtischen Zuschusses zur Außenrenovierung des Kirchturmes der Pfarrkirche. In der weiteren Sitzung geht es um den Haushalt für das Jahr 2020 und um die Finanzplanung von 2019 bis 2023 der Stadt Haßfurt sowie der Bürgerspitalstiftung. Ferner soll ein stellvertretender Pfleger für die Bürgerspitalstiftung bestellt werden. red