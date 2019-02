Haushalt im Stadtrat

Eine öffentliche Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 11. Februar, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II statt. Folgende Punkte stehen dabei auf der Tagesordnung: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Lichtenfels und der Wohltätigkeitsstiftung für das Jahr 2019; Bewilligung von Nachträgen zur Erschließung des Gewerbegebiets An der Zeil; Ausschreibung zur Realisierung von betreutem Wohnen und Tagespflege in der Nordgauerstraße 2; Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Gemarkung Buch am Forst mit Änderung des Flächennutzungsplanes. red