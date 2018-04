Haushalt ein Thema

Am Dienstag, 10. April, findet um 19.30 Uhr in der Gemeindekanzlei eine Sitzung des Gemeinderats statt. Vergeben werden dabei die Arbeiten für die Außenanlagen an Bräuhaus und Gemeindezentrum. Außerdem wird der Haushalt 2018 einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm verabschiedet. Auf der Tagesordnung stehen ferner das Bebauungsplanverfahren "Zettmeisel Nordwest" und die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans "Am Haselbach III". red