Haushalt 2020 wird übergeben

Am Dienstag, 19. November, kommen ab 16 Uhr die Mitglieder des Konversionssenates zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ein Bericht zur Entwicklung der Konversionsliegenschaften, die Schaffung eines Medical Valley Center Bambergs sowie eines IT-Quartiers und die Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels. Traditionell tagt der Stadtrat am Buß- und Bettag im Spiegelsaal der Harmonie. Am Mittwoch, 20. November, ab 16 Uhr wird in öffentlicher Sitzung der Entwurf der Haushaltspläne 2020 sowie der Finanzpläne 2019 bis 2023 der Stadt Bamberg und der von ihr verwalteten Stiftungen übergeben. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red