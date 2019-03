Hausgemachte Glücksmomente in der Oase

Einmal im Jahr feiern das Ronald McDonald Haus und die Ronald McDonald Oase Erlangen gemeinsam mit allen Freunden, Spendern und Unterstützern ihren Jahresempfang. In diesem Jahr stand die Feier unter dem Motto "Hausgemacht" und bei strahlendem Sonnenschein gab es dann auch viele hausgemachte Glücksmomente.

"Kein Motto passt besser zu uns und zur McDonald`s Kinderhilfe allgemein als das heutige", eröffnete Hausleitung Heike Weber den offiziellen Teil des Events. Denn die wichtigsten Zutaten bei allem, was "Hausgemacht " ist, seien Zeit, Geduld, Fürsorge, Achtsamkeit und ganz viel Liebe. "All diese Zutaten führen dazu, dass sich unsere Familien geborgen und zu Hause fühlen." Die Familien - das sind die Eltern und Geschwister schwer kranker Kinder, die während des oft wochen- und monatelangen Krankenhausaufenthalts ihrer Kleinen im Ronald McDonald Haus ein Zuhause auf Zeit finden.

Fast 360 Familien fanden 2018 im Ronald McDonald Haus Erlangen ein Zuhause fernab der Heimat - so viele, wie noch in keinem Jahr zuvor. Jede Familie bringt ein eigenes Schicksal mit und ist darauf angewiesen, in dieser außergewöhnlichen Situation Hilfe zu bekommen.

Ines Rauschmaier, Leiterin der Oase, blickte neben vielen weiteren Highlights noch einmal zurück auf die große Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Oase 2018 und der damaligen Feier. red