Hausgartentag: Endlich wieder Frühling

Zum Hausgartentag 2019 unter dem Motto "Endlich wieder Frühling" am Samstag, 13. April, 13 Uhr, in Reith am Sportheim und Sportplatzgelände nehmen die Ortsbäuerinnen in Großwenkheim Meta Pfennig (Tel. 09766/720) und Silvia Mohr (Tel. 09766/548), in Kleinwenkheim Ursula Fiedler (Tel. 09766/742) und in Seubrigshausen Martina Appel (Tel. 09766/1331) Anmeldungen entgegen. sek