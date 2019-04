Hausfriedensbruch unter Alkoholeinfluss

Ein 20-Jähriger bekam in der Nacht zum Sonntag ein Hausverbot in einer Lokalität in Burgkunstadt. Den Mann ficht das nicht an, er verschaffte sich erneut Zugang und wurde nochmals verwiesen. Da er das Außengelände nicht verließ, verständigte der Veranstalter die Polizei. Der alkoholisierte Mann musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.