Hausfrauenmesse und ein Frühstück

In der Pfarrkirche St. Wolfgang findet am Mittwoch, 12. September, wieder eine Hausfrauenmesse statt, die um 9 Uhr beginnt. Nach dem Gottesdienst sind alle zum gemeinsamen Frühstück ins Pfarrheim St. Wolfgang eingeladen. Um Anmeldung bei Angela Fugmann unter Telefon 09265/1406 oder Elvi Ludwig unter Telefon 09265/ 1590 wird gebeten. Es besteht auch die Möglichkeit, sich beim Pfarrfest am Sonntag, 9. September, anzumelden. Einladung ergeht auch an auswärtige Gäste. red