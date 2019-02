Hausfassade und Fensterbrett beschmiert

Die Bewohner eines Anwesens in der Adlerstraße in Herzogenaurach haben am Samstag gegen 10 Uhr festgestellt, dass die Fassade und ein Fensterbrett des Hauses mit schwarzer Farbe beschmiert wurden. Am Vortag gegen 22 Uhr waren diese Schmierereien laut der Anwohner noch nicht vorhanden. Offensichtlich wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag dann mit schwarzer Farbe jeweils mehrere schwarze "Anarchie"-Zeichen auf Fassade und Fensterbrett aufgebracht. Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder die auffällige Personen im Stadtgebiet wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 09132/78090 zu melden.