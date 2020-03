Hausener verschieben ihre Versammlung

Die für den 21.März angesetzte Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen wurde aufgrund der aktuellen Lage abgesagt. Man folge damit Empfehlungen der Verbände und der Fachbehörden, so die Verantwortlichen.

Die Kommandanten, der Vorsitzende und die Feuerwehrärztin seien übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass man so handeln müsse. Zum einen gelte es der gesamt-gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, um ausreichende medizinische Kapazitäten vorhalten zu können. Zum anderen sei die Einsatzfähigkeit der Wehr unter Umständen gefährdet, falls sich im Nachhinein herausstelle, dass eine infizierte Person anwesend war und Quarantänemaßnahmen angeordnet würden. Keinesfalls wolle man die allgemeine Corona-Hysterie noch weiter befeuern, sehe sich aber als Sicherheitsorganisation in einer besonderen Verantwortung und in einer Vorbildfunktion.

Jubiläumsfeierlichkeiten im Juni

Für die Häusler Floriansjünger ist die Absage besonders bedauerlich, denn die Versammlung wäre auf den 150. Gründungstag der Wehr gefallen. Außerdem hätte die offizielle Übergabe des neuen Löschfahrzeuges erfolgen sollen. Nun hofft man, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten im Juni nicht gefährdet sind. kcb